O Presidente da República já assinou o decreto que altera a regulamentação do Estado de Emergência. A nota da Presidência dá conta de que haverá "nova reflexão com os especialistas" quanto à atividade letiva.

Sendo certo que já dentro de uma semana, em sessão por ele sugerida, haverá nova reflexão com os especialistas acerca de outras temáticas, como as respeitantes ao ano letivo em curso, e beneficiando já de mais dados sanitários, o Presidente da República assinou o decreto do Governo que que altera a regulamentação do estado de emergência", lê-se na nota da Presidência.