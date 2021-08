O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez contraiu a doença causada pelo novo coronavírus SARS COV-2, mas está assintomático e continua a exercer funções em teletrabalho durante o isolamento profilático, foi hoje divulgado.

Em comunicado publicado na sua página oficial no Facebook, a “Câmara Municipal de Arcos de Valdevez informa que o presidente, João Manuel Esteves, está em isolamento profilático, seguindo as determinações das autoridades de saúde, por ter apresentado resultado positivo à covid-19.

O presidente da autarquia está assintomático e continua a exercer funções em teletrabalho”, refere a publicação.

A Lusa tentou, sem sucesso falar com o autarca para saber do seu estado de saúde e se há outros elementos do executivo de maioria PSD afetados pelo vírus.

João Manuel Esteves, que em setembro completa 53 anos, concorre a um último mandato autárquico pelo PSD nas eleições de 26 de setembro.

O candidato do PSD, licenciado em matemática e ciências da computação, pela Universidade do Minho, e com mestrado em gestão de empresa, pela Universidade do Porto, sucedeu, em 2013, a Francisco Araújo, que durante 20 anos liderou o concelho.

Arcos de Valdevez é governado pelo PSD desde as primeiras eleições autárquicas de 1976.