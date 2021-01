O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves, que participou esta terça-feira na reunião do Infarmed via online, considerou a sessão "pouco esclarecedora", porque não ficaram identificadas as medidas que vão ser adotadas pelo Governo no próximo confinamento geral.

O que realmente podemos perceber é que chegámos a um ponto de descontrolo total desta pandemia e há aqui, desde logo, uma responsabilidade a assacar ao Governo".

O candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal referiu, ainda assim, que hoje não é dia para exigir responsabilidades ao Governo, mas sim perceber o que pode ser feito, uma vez que o país está "entre a espada e a parede".

Chegámos a um ponto na saúde em que poderemos enfrentar um colapso. Estamos numa situação que é realmente estar entre a espada e a parede e termos chegado a este ponto é preocupante".

Mayan lamentou que não tenha ficado esclarecido quais vão ser as medidas concretas que vão ser aplicadas no próximo confinamento geral, para além do não encerramento das escolas.

É absolutamente necessário que o Governo assuma, de uma vez por todas, a responsabilidade das suas decisões e defina, em termos concretos, qual vai ser a forma de compensação direta, imediata e sem burocracias destas atividades e destas pessoas que ficarem confinadas".

Num clara referência a setores como o da restauração e do turismo.