A comissária europeia Elisa Ferreira manifestou-se esta quarta-feira “muitíssimo satisfeita” com a “votação muito forte” do Parlamento Europeu à nova Comissão Europeia, considerando que é um “conforto grande” para o início de funções.

Eu acho que a votação foi importante porque foi sólida. Esta Comissão tem uma agenda que a mim me parece particularmente interessante, mas que não é fácil de executar, e, portanto, ter um conforto grande por parte do Parlamento é essencial para que aquilo que está escrito seja aquilo que a Comissão vai entregar aos cidadãos europeus”, declarou, à saída do plenário de Estrasburgo, após os eurodeputados terem aprovado o novo executivo comunitário.