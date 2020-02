O Partido Comunista Português (PCP) foi o primeiro partido a assumir o voto contra os projetos de lei de despenalização da eutanásia e da morte assistida, reiterando aquilo que já tinha afirmado anteriormente.

Pela voz do deputado António Filipe, os comunistas centraram a questão na dignidade das pessoas que sofrem, afirmando que essa questão deve tutelada pelo Estado, que deve fornecer todas as condições para evitar situações de sofrimento dos cidadãos.

O Estado, que nega a muitos cidadãos os meios para viver, deve oferecer meios legais para antecipar a morte?", questionou.

O deputado do PCP António Filipe defendeu que o “direito à vida é um direito fundamental, inviolável e irrenunciável” e que a “legalização da eutanásia” acrescenta “novos riscos” numa “sociedade determinada pelo capitalismo”.

O deputado do PCP alertou para a eventual banalização da eutanásia, a exemplo do que disse estar a acontecer em países como a Holanda, ou a “verdadeira indústria da eutanásia” na Suíça.

O que se passa nesses países “vai muito além do que as respetivas legislações permitiriam supor”, afirmou.

Ainda estamos a tempo de evitar decisões cujas consequências sociais e humanas tenhamos de lamentar no futuro”, prosseguiu.

Os proponentes da despenalização, argumentou, invocam “a autonomia da vontade individual, o direito de cada um a dispor da sua vida”.

Entendamo-nos: o direito à vida é um direito fundamental, inviolável e irrenunciável. A morte é uma inevitabilidade. Não é um direito. Porque se a morte fosse um direito, não seria lícito fazer depender a antecipação da morte da decisão de terceiros”, salientou.

E repetiu o argumento já dado noutras alturas, afirmando que o Estado “deve mobilizar todos os meios técnicos e científicos” para “evitar o sofrimento humano”, sem se desresponsabilizar de cuidar dos cidadãos até ao fim da vida.

O dever do Estado é garantir que a morte seja sempre assistida, mas não que seja antecipada”, concluiu.

António Filipe respondeu a uma pergunta de André Silva, do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que o questionou por o PCP, ao votar pelo “não”, estar “em campos contrários” de outros partidos comunistas no mundo e de ter uma posição contrária a Lenine, o líder bolchevique russo, ou até do Nobel da Literatura José Saramago, militante comunista, já falecido, que era favorável à despenalização da eutanásia na Rússia, em 1922.

Com apenas 13 segundos para responder, António Filipe afirmou que, “para o nível da pergunta”, tinha tempo suficiente, disse que os comunistas portugueses pensam pela sua “própria cabeça” e aconselhou que não invocasse alguém que, já tendo morrido, não pode defender-se, numa referência a Saramago.

Depois da intervenção de António Filipe, o deputado do PAN, André Silva, lembrou alguns momentos da história de regimes comunistas, como a União Soviética, para criticar a posição comunista.

Deputados do PSD aplaudem liberdade de voto

O deputado do PSD António Ventura manifestou-se contra a despenalização da eutanásia, reconhecendo a liberdade de voto como uma decisão sem “calculismos partidários”, enquanto André Coelho Lima vê na morte assistida um "ato de profundo amor pelo próximo".

Numa intervenção no plenário, António Ventura começou por elogiar a decisão da direção parlamentar e do partido de dar liberdade de voto: “quero reconhecer que foi uma liberdade sem arrastamentos de consciência, sem calculismos partidários ou tendências de objetivo político”.

Assumindo-se contra a eutanásia, o deputado social-democrata considerou que a Constituição refere que a “vida humana é inviolável” e alertou para as falhas na oferta de cuidados paliativos no país.

Além disso, o deputado disse temer que a despenalização da eutanásia possa “ganhar asas” e, com o tempo, tornar-se “uma eutanásia mais abrangente”.

Já o deputado do PSD André Coelho Lima fez uma intervenção a defender a despenalização da eutanásia, considerando que o direito à morte assistida acaba por ser “um ato de profundo amor pelo próximo”.

Mas também um ato de respeito. Respeitar que a vontade de alguém sobre si próprio deve ser prevalecente à dos que sofrem por o ver partir”, argumentou.

André Coelho, que foi aplaudido por colegas da sua bancada, mas também por alguns deputados da esquerda parlamentar, considerou mesmo que é um ato de “alguma soberba” alguém achar que sabe mais da vida dos outros do que eles próprios.