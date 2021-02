Os gabinetes do presidente da Assembleia da República e do chefe de Estado estão a preparar o modelo da cerimónia de posse do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 9 de março, no parlamento.

Até ao final de março, por causa da epidemia de covid-19 em Portugal, o plenário da Assembleia da República apenas se reunirá de forma ordinária uma vez por semana e, por outro lado, para assegurar o devido distanciamento físico, as reuniões plenárias têm a participação limite de um quinto dos deputados, ou seja, 46.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, a socialista Maria da Luz Rosinha, na reunião de hoje não foi ainda discutida a questão do modelo a seguir na Assembleia da República para a cerimónia de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado.

No entanto, para dia 25, está agendada uma nova reunião da conferência de líderes parlamentares, ocasião em que este assunto deverá ser colocado à discussão das diferentes bancadas.

Esse tema está a ser tratado entre os gabinetes do presidente da Assembleia da República e do Presidente da República", disse apenas Maria da Luz Rosinha.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, e iniciará o seu segundo mandato de cinco anos no dia 09 de março.