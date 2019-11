O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deu hoje posse à 1.ª e à 2.ª das 14 comissões parlamentares permanentes, apelando à "cultura de compromisso e negociação" naqueles organismos do parlamento português.

Cumprindo a praxe parlamentar cabe-me presidir à primeira reunião, na qual é eleita a sua mesa e empossados os seus membros, o que faço com redobrado gosto depois da minha eleição", declarou.

Ferro Rodrigues destacou o "trabalho de crescente importância, mais discreto do que o do plenário, mas não menos essencial" das diversas comissões, que "constituem uma estrutura indispensável no processo legislativo", apelando à "cultura de compromisso e negociação", num ambiente "menos confrontacional que os acesos debates em plenário", destacando a "função de fiscalização".

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, os trabalhos foram depois dirigidos pelo presidente, o social-democrata Marques Guedes, sendo o primeiro-vice-presidente o socialista José Magalhães e o segundo vice-presidente o bloquista José Manuel Pureza.

Na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o presidente, o socialista Sérgio Sousa Pinto, foi reconduzido no posto, tendo como "vices" o social-democrata Carlos Gonçalves e o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.

Às restantes 12 comissões parlamentares permanentes foi dada posse pelos vice-presidentes do parlamento: a socialista Edite Estrela, o social-democrata Fernando Negrão, o bloquista José Manuel Pureza e o comunista António Filipe.