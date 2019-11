O Chega tem dois projetos de resolução entregues e a Iniciativa Liberal pediu a revisão do regimento.

Seguem-se Os Verdes com 15 textos, Bloco de Esquerda com nove diplomas entregues, os mesmos que o CDS-PP.

O PCP foi o partido mais ativo com 23 projetos-lei e 12 diplomas de resolução ou recomendações ao Governo.

São projetos-lei, projetos de resolução, de deliberação e de regimentos frutos de um hemiciclo com maior diversidade política.

Em pouco mais de duas semanas de nova legislatura já foram entregues nos serviços da Assembleia da República 72 diplomas, o dobro do registado há quatro anos.

