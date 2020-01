O Parlamento discute esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, estando a votação agendada para sexta-feira.

António Costa abriu o debate largos elogios aos Orçamentos da última legislatura e disse que esse "progresso" se vai manter em 2020.

Este é um orçamento de continuidade e de progresso. Um orçamento de continuidade da mudança que inicíamos em 2016, assegurando mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade e contas certas. Um orçamento de progresso nos quatro grandes desafios estratégicos da nova legislatura: as alterações climáticas, a demografia, a transição digital e o combate às desigualdades."

O primeiro-ministro considerou ainda que na proposta de OE2020 não há retrocessos e que a linha política seguida desde 2016 permitiu "reconstruir a confiança" das instituições, dos cidadãos, das empresas, bem como a nível internacional.

Os quatro anos da anterior legislatura permitiram-nos reconstruir a confiança nas instituções e na economia portuguesa. A confiança dos cidadãos numa política orçamental que respeita a Constituição. A confiança das empresas numa gestão orçamental que promove a estabilidade financeira. A confiança internacional numa economia que reduz para metade o desemprego e atinge o equilíbrio orçamental".

Não ficamos a marcar passo, nem mudamos de rumo. Com este Orçamento continuamos a avançar na melhoria de rendimentos e direitos, na qualidade dos serviços públicos, no reforço do investimento, na consolidação das finanças públicas", acrescentou.

Neste contexto, o líder do executivo defendeu mesmo que apresentou um Orçamento "que promove mais investimento, a qualidade dos serviços públicos, a melhoria dos rendimentos e uma cada vez maior justiça social e que nos permite prosseguir o caminho de equilíbrio orçamental e de redução da dívida".

O primeiro-ministro referiu também que este Orçamento tem o "maior reforço no Seviço Nacional de Saúde de sempre". Confiante garantiu que "este é o melhor dos cinco Orçamentos que já apresentei neste Parlamento (...) é melhor porque é herdeiro dos quatro Orçamentos passados".

Apesar do caminho de progresso desde 2016, Costa disse que neste ano de 2020 é preciso "fazer mais e melhor".

A proposta do Orçamento do Estado para 2020 na generalidade já tem aprovação garantida, sexta-feira, com a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e PSD Madeira, com os votos contra do CDS-PP, PSD, Chega e Iniciativa Liberal e os votos a favor do Partido Socialista.