Morreu Luís Nunes da Ponte, um dos fundadores do PS, informou, neste domingo, o partido, que manifestou "profundo pesar".

É com profundo pesar que a Direção Nacional toma conhecimento da morte de Luís Nunes da Ponte, um dos fundadores do Partido Socialista, a quem o Partido agradece pelo trabalho desenvolvido em prol da luta pela liberdade e pela democracia em Portugal”, refere uma nota de pesar do PS.