O Parlamento português aprovou esta quinta-feira a despenalização da eutanásia e da morte assistida. Em causa estavam cinco documentos que foram apresentados pelo Partido Socialista (PS), Bloco de Esquerda (BE), Pessoas Animais Natureza (PAN), "Os Verdes" (PEV) e Iniciativa Liberal (IL), que foram todos aprovados.

O documento do PS foi o mais votado, conseguindo uma margem bem superior a metade do Parlamento.

Os grupos parlamentares de PS e PSD votaram com liberdade de voto, enquanto os restantes partidos foram sujeitos a disciplina de voto, com o BE a votar integralmente a favor, enquanto PCP, IL, CDS e Chega votaram contra.

A deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, também votou a favor dos cinco projetos de lei.

Projeto de lei Favor Abstenção Contra PS 127 10 86 BE 124 14 85 PAN 121 16 86 PEV 114 23 86 IL 114 24 85

A votação nominal, um a um, demorou 30 minutos, a exemplo do que aconteceu na votação de 2018.

Estiveram presentes 222 dos 230 deputados.

