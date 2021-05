A secretária de Estado da Administração Interna garantiu esta quinta-feira que o funcionamento do SIRESP está salvaguardado e que todas as entidades envolvidas estão a trabalhar "em grande sintonia" para que o sistema continue a funcionar sem qualquer rutura ou sobressalto.

Estamos plenamente confiantes que todas as entidades que estão a trabalhar nesta matéria, desde o MAI, o SIRESP e a própria Altice, todas estão a trabalhar em grande sintonia e em grande convergência para garantir que mantemos, após o dia 30 [junho], o sistema todo a funcionar sem qualquer rutura, o que seria obviamente inaceitável", afirmou Patrícia Gaspar à margem da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2021) que decorreu no aeródromo das Moitas, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.