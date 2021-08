Maria João Avillez revelou esta quarta-feira que o eurodeputado do PSD Paulo Rangel vai concorrer contra Rui Rio após as eleições autárquicas, independentemente do desempenho eleitoral dos sociais-democratas. No seu habitual espaço de comentário, na TVI24, a comentadora fez saber que Rangel já deu a conhecer a sua posição ao Presidente da República.

Rui Rio tem de sair e já há pelo menos um candidato - que é Paulo Rangel - que já disse que ia avançar seja qual for o resultado [das eleições autárquicas]. Rangel entende que, mesmo que Rui Rio se apresente a eleições sem ter tido um resultado medíocre ou vergonhoso, tem obrigação de ir a eleições senão seria, outra vez, mais do mesmo”, afirmou a comentadora da TVI.

Num programa onde fez um balanço do ano político em Portugal, Maria João Avillez classificou o ano político do PSD como não sendo "um ano famoso, assim como não foram os anos anteriores", acrescentando que, em geral, foi "um ano difícil para a direita portuguesa".

Rangel é candidato e já o disse ao Presidente. As coisas vão mudar no centro-direita", afirmou.

A comentadora frisou ainda que a liderança de Rui Rio perdeu demasiado tempo a “bater à porta do PS” para reformar o país, acabando por ser desprezado pelo primeiro-ministro e não satisfazer o seu eleitorado de uma forma “muito impressionante”.

A comentadora da TVI analisou também o ano do CDS, um partido em muitas dificuldades, que, ao longo da sua história, contou com a participação de alguns “vultos de primeira da sociedade civil portuguesa”.

Faz pena assistir a esta luta fratricida do CDS, um partido que teve tantas responsabilidades no país. É pena um partido estar reduzido a isto”, lamentou a antiga jornalista, acrescentando que nem Chega nem Iniciativa Liberal têm capacidade para ocupar “o espaço que era do CDS”, que contém uma ala “muito conservadora que cuida dos seus princípios”.

