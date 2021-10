Paulo Rangel afirmou esta segunda-feira que o seu principal objetivo é unir o PSD e que, para isso, não precisa do apoio "desta ou daquela personalidade".

Naquela que foi a primeira entrevista após o anúncio da sua candidatura à liderança do partido, Rangel foi questionado se tem apoio do antigo líder social-democrata, mas foi taxativo: não pode falar por Passos Coelho, mas também não precisa do apoio de ninguém.

Estas são decisões individuais. Não se pede aconselhamento, nem se espera tutela e muito menos de antigos líderes. E se me permite alguma emancipação, eu não preciso da tutela de ninguém, seja quem for, para conseguir aquele que eu considero que é o primeiro objetivo do líder do PSD: fazer agregação", disse o candidato reiterando: "O meu primeiro objetivo é unir o PSD".

"Estou convicto de que não vai haver nenhuma crise política"

Paulo Rangel afirmou estar convicto de que não vai haver nenhuma crise política, fruto das negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O candidato à liderança considerou que “não compete ao PSD aprovar o orçamento”, salientando que o documento atual “é um mau orçamento” e que não representa a matriz do partido, que deve ser muito claro no seu papel de oposição.

Este Orçamento tem como principal bandeira a utilização dos fundos europeus e esgota-se nisso", elencou.

Embora frisando que uma crise política "não é desejável", o social-democrata apontou que "o PS tem que negociar com aqueles que são os seus parceiros de coligação".

O país não perceberia se houvesse uma crise política", afirmou Rangel, considerando-a, contudo, "pouco provável".

Mas mesmo que houvesse uma crise política, o candidato frisou que "isso inalteraria a necessidade do PSD continuar o seu curso de fazer uma clarificação interna".

Não há nenhum risco de uma eleição feita no PSD nesta altura não permitir que o partido tenha um candidato forte a legislativas se elas se dessem em início de fevereiro, meados de fevereiro ou até março. O que eu acho que seria extremamente debilitante para o PSD era que o líder que apresentasse a eventuais eleições caso elas existissem, e eu acho que esse é um cenário altamente especulativo, devemos ir legitimados e reforçados"

Paulo Rangel invocou os precedentes das dissoluções em 2002, 2004/2005 e 2011 para considerar que este calendário não só “não era inédito, como era o normal”.

“Em todos esses casos, o Presidente primeiro ouviu os partidos, como é sua obrigação constitucional, depois ouviu o Conselho de Estado, depois anunciou que ia dissolver, depois a publicação demorou um mês a fazer porque se quis dar espaço para que os partidos se organizassem para eleições”, disse.