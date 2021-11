O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel desafiou esta terça-feira o Governo liderado por António Costa a convidar o vice-almirante Gouveia e Melo a presidir novamente ao processo de vacinação contra a covid-19.

“Bastou saírem o vice-almirante e as forças armadas para imediatamente entrarmos outra vez em rutura. Portanto, o grande desafio que eu faço aqui, a partir da Madeira, ao Governo nacional e António Costa, é que convide outra vez o vice-almirante Gouveia e Melo para presidir ao processo”, afirmou Paulo Rangel aos jornalistas antes de um almoço com militantes no concelho de Santana, no norte da Madeira.