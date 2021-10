Rui Rio anunciou esta sexta-feira que vai mesmo recandidatar à liderança do PSD. O atual presidente do partido vai assim disputar os votos dos militantes com o eurodeputado Paulo Rangel.

Depois deste percurso que não pode ser desaproveitado (…) Ninguém entenderia que eu deixasse esta tarefa a meio e não estivesse disponível para a realizar por inteiro”, reiterou Rui Rio.

Vários nomes do universo social-democrata já vieram a público demonstrar apoio a Paulo Rangel como é o caso de Luís Montenegro, Miguel Relvas e Luís Filipe Menezes, nas últimas semanas.

O agora candidato Rui Rui criticou a "incompreensível tendência autofágica originou divisões internas" no PSD, que considera que "o bom-senso aconselharia a evitar em período tão favorável ao partido".

Rui vai em frente, tens aqui a tua gente”, ouvia-se na plateia.

Rui Rio arrasou ainda a decisão a "marcação definitiva do nosso congresso antes mesmo de se saber se o país não terá de enfrentar eleições legislativas antecipadas". O líder social-democrata acredita que esta decisão "constituiu um aventureirismo que a sensatez prudentemente evitaria".

Penso, no entanto, que apesar destes aspetos negativos, que em nada são da minha responsabilidade, os portugueses não entenderiam uma não recandidatura do líder. (…) Tenho a obrigação de me recandidatar", esclarece Rui Rio.

O ainda presidente do PSD acredita "que está verdadeiramente em causa" nas eleições diretas "é a escolha do principal governante de Portugal”.

Sou candidato ao mandato partidário que me permite derrotar politicamente António Costa e governar Portugal”, exclamou Rio.

O agora candidato às diretas sociais-democratas culminou citando Francisco Sá Carneiro: “Primeiro Portugal, depois o partido e por fim nós próprios”.