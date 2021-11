O mail está assinado pela comissão permanente nacional do PSD e insiste na ideia de que o partido deve deixar as eleições internas para mais tarde, para se concentrar agora no "combate com os verdadeiros adversários".

O núcleo duro da direção de Rui Rio começa por mandar a indireta mais direta ao adversário interno, Paulo Rangel, sublinhando que este afirmou que não haveria eleições legislativas antecipadas e que uma maioria dos conselheiros nacionais decidiu, a 14 de outubro, antecipar a realização do congresso e das eleições internas. Isto apesar de a data proposta para as diretas, 4 de Dezembro, ter sido proposta inicialmente pela direção de Rui Rio, imediatamente antes de sugerir que deviam ser adiadas.

Nesta carta aos militantes, a comissão permanente dos social-democratas acrescenta que a antecipação das eleições legislativas é uma "excelente oportunidade para o PSD aproveitar o bom resultado das autárquicas e ganhar essas eleições". Por isso, apela à unidade do partido e considera que a "antecipação das eleições internas" parece "totalmente desajustada" e pede aos companheiros de partido que possam pensar sobre este momento do PSD e do país.

O e-mail termina apelando a que os militantes possam enviar a sua opinião, se o desejarem, para o mesmo e-mail oficial do PSD.