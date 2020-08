A 44.ª edição da Festa do “Avante!”, no próximo fim de semana, no Seixal, vai começar com música africana e fado e será encerrada pela banda portuguesa Xutos & Pontapés, segundo o alinhamento e programação divulgados este sábado.

O evento anual organizado pelo PCP, este ano reduzido a um terço da lotação (33 mil pessoas) devido à pandemia de covid-19, tem início sexta-feira (04 de agosto) e o palco 25 de Abril – o maior do recinto das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha – vai receber um concerto intitulado “Sons e vozes de África contra o racismo”, com artistas de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola.

No auditório 1.º de Maio, a animação estará a cargo de Aldina Duarte e de Camané e Mário Laginha.

No segundo dia, sábado, entre os muitos debates previstos, o humorista Ricardo Araújo Pereira vai discutir humor e política com Margarida Botelho.

No palco 25 de Abril vão desfilar Mão Morta, Capicua, Dino D’Santiago e Blasted, enquanto Lena D’Água e Dead Combo animam o auditório 1.º de Maio.

Domingo, depois do comício e intervenção de fundo do secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, a música vai estar a cargo de Stereossauro e os convidados Camané, Marisa Liz, Carlão, Chullage e Ricardo Gordo, antes do concerto de encerramento dos Xutos & Pontapés.