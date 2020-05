O secretário-geral do PCP disse, esta sexta-feira, que "está nas mãos do PS impedir que o Governo caia". Jerónimo de Sousa avisou António Costa que não vai apoiar propostas de Orçamento do Estado que passem pelo caminho da austeridade.

Em entrevista ao Diário de Notícias, o líder comunista afirma que o país precisa de um Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito, acrescentando que o setor de saúde privado não esteve à altura dos desafios provocados pela pandemia de Covid-19.

Admitindo que são necessárias medidas de proteção às empresas e aos trabalhadores, o secretário-geral do PCP afirma ter "uma grande dificuldade em compreender que cerca de 500 empresas que recorreram ao lay-off" [tenham apresentado] lucros fabulosos".

Ainda hoje [sexta-feira] ouvir o dirigente da CIP dizer 'isto do lay-off tem de continuar'", acrescentou.

Para Jerónimo de Sousa, o lay-off é um processo que não pode continuar "meses sem fim".

Uma situação excecional não pode transformar-se num ato banal, porque é da vida das pessoas que estamos a falar", disse.

Relativamente ao aumento da popularidade dos partidos de extrema-direita em Portugal, Jerónimo de Sousa refere que a melhor forma de combate é resolver os problemas que alimentam o seu discurso.