O CDS-PP disse esta sexta-feira não querer um orçamento “mais cozinhado à esquerda” e “ainda pior” do que a proposta do executivo, considerando que António Costa não se pode queixar porque sempre sustentou a governação no BE e PCP.

Este primeiro-ministro [António Costa] sempre sustentou a sua atividade governativa no apoio da extrema-esquerda e não se pode agora queixar de não conseguir formar os equilíbrios, os consensos necessários a aprovar os seus orçamentos”, respondeu Francisco Rodrigues dos Santos aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, no final da audiência com o Presidente da República a propósito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O presidente do CDS-PP manifestou preocupação com o OE2022, cujo voto contra do partido já tinha sido anunciado.

Eu não quero um país com um mau Orçamento do Estado nem quero um país que tenha um Orçamento do Estado mais cozinhado à esquerda, que saia ainda pior e com menor qualidade do que esta versão preliminar”, criticou.

Para Francisco Rodrigues dos Santos, “é muito triste um país como Portugal estar dependente o seu equilíbrio governativo do voto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista [Português]”, que apelidou de “duas forças extremistas que têm um papel desmesurado na influência que têm na governação de Portugal”.

É triste e para futuro devemos procurar evitar estas soluções instáveis que não dão compromisso de futuro para o nosso país nem respondem às dificuldades de Portugal”, enfatizou.

Questionado sobre se a direita está preparada para um cenário de eleições antecipadas provocadas por um eventual chumbo do OE2022, o líder do CDS-PP defendeu que “essa não é questão que deve ser colocada”.

A questão é prévia é saber se este Governo é capaz de apresentar um Orçamento do Estado que sirva ao país”, disse, reiterando as críticas à proposta orçamental do Governo por, entre outras falhas, ser uma verdadeira “bazuca de impostos”.