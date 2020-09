Pedro Santana Lopes, fundador do Aliança e ex-líder do partido, assumiu, esta noite, em entrevista a Miguel Sousa Tavares, no Jornal das 8 da TVI, que não fundou o Aliança apenas para poder ser presidente.

A vida política para mim, e ao contrário do que muitos pensam, não é uma forma de vida. Sempre adorei a intervenção política. Mas, graças a deus, tenho a minha vida organizada. Não fundei o Aliança para ser presidente do Aliança", garantiu, não considerando que a sua saída represente o fim da sua carreira política.

"As carreiras políticas só acabam quando desistimos de lutar pelo nosso país. O que fiz foi fazer o que a consciência me ditava. Às vezes fazemos isso e corre bem, às vezes fazemos isso e não corre bem", justificou.

Santana Lopes considerou que "sem televisão não há partidos", sendo este um dos motivos que explicam, na sua opinião, o pouco eleitorado do Aliança. O outro, sublinhou, é a cada vez maior notoriedade dos partidos "mais radicalizados".

Estamos numa época em que isto está mais para os partidos dos extremos", defendeu.

Apesar de tudo, o regresso ao PSD não está no seu horizonte.