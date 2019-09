A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República pela morte do piloto do helicóptero acidentado em Sobrado, Valongo.

No passado dia 5 de setembro, ocorreu um trágico acidente com um helicóptero envolvido no combate ao incêndio em Sobrado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, do qual resultou a morte do seu piloto, Noel Ferreira, de 36 anos”, recorda o texto apresentado por Eduardo Ferro Rodrigues.