O Governo deverá anunciar, esta tarde, que as creches, o pré-escolar e o 1º ciclo vão reabrir já na segunda-feira ou terça-feira.

Há ainda uma vontade de reabrir já os cabeleireiros e as livrarias, mas nada está fechado, até porque a DGS não concorda com esta medida de imediato.

No plano de desconfinamento, que vai ser anunciado ainda esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, ficará claro que não haverá Páscoa, nem no sentido de romarias ou festividades, nem no de ser permitido viajar entre concelhos.

Os restaurantes provavelmente só abrirão depois da Páscoa e vão começar só pelas esplanadas.

Há várias medidas que vão ser revistas quinzenalmente e, se tudo correr bem, o mês de abril será de desconfinamento gradual. A 6 de maio deve haver um desconfinamento quase total.

O Conselho de Ministros começou de manhã e é possível que se prolongue até ao início da noite, sendo ainda possível haver alguns recuos.