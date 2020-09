António Costa falou esta quinta-feira no final do Conselho de Ministros após a definição de novas regras para conter a pandemia em Portugal, ressalvando que a taxa de letalidade no país permanece baixa e que "Portugal continua a ser um dos países com maior número de testes por milhão de habitantes". Porém, o primeiro-ministro admitiu que "nas últimas semanas tem havido um crescimento sustentado da pandemia".

António Costa sublinhou ainda que Portugal ultrapassou a barreira dos dois milhões de testes realizados, admitindo que a percentagem de testes positivos à covid-19 tem vindo a subir. "Nas últimas semanas tem havid um crescimento sustentado da pandemia". Porém, referiu, este aumento não se traduziu numa subida dos casos mais graves da doença, que exigem internamento.

Apontando que "vamos entrar numa nova fase", Costa pediu aos portugueses que usem a aplicação Stayaway Covid, fundamental para rastrear contactos nas escolas e nas empresas em final de férias, anunciando medidas preventivas de contágio para todo o país, nomeadamente a proibição da venda de bebidas alcoólicas após às 20:00 ou a proibição de ajuntamentos com mais de dez pessoas.

Temos que nos organizar e fazer um grande esforço para que o ano letivo decorrer só presencial", frisou também o primeiro-ministro.

Falando sobre a abertura do ano letivo, o primeiro-ministro sublinhou que o grande fator de contágio não é na escola mas no caminho e fora da escola, pedindo que se mantenha afastamento físico e uso de máscara no exterior dos estabelecimentos de ensino.

Referindo-se especificamente à situação nos lares, o primeiro-ministro sublinhou que o universo de contágio "é reduzido", mas admitiu que é necessário reforçar os cuidados médicos em cada lar, revelando que haverá 18 equipas mobilizadas para os lares para diagnóstico precoce.

No que diz respeito aos jogos de futebol da I Liga, o primeiro-ministro sublinhou que o comportamento do público num espetáculo desportivo é distinto do comportamento do público num espetáculo musical, justificando assim a continuidade da ausência de adeptos.

Além das regras gerais para todo o país, António Costa referiu que a incidência da pandemia está nesta altura centrada nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, pedindo "esforço acrescido" nestas áreas para evitar a concentração de pessoas, quer nos transportes públicos, quer nos locais de trabalho.

Para isto, o primeiro-ministro revelou que foram aprovadas na generalidade medidas, que serão discutidas com parceiros sociais, relativamente ao teletrabalho, ao trabalho em espelho e para assegurar o desfasamento horário nas entradas, saídas, pausas e refeições, evitando-se ainda movimentos pendulares nas deslocações.