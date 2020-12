O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta terça-feira, na Assembleia da República, que as propostas dos sindicatos que representam os trabalhadores da TAP foram consideradas na elaboração do plano de reestruturação e que continuam a ser.

As propostas dos trabalhadores foram consideradas e continuam a ser consideradas”, assegurou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido no parlamento, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a pedido do Bloco de Esquerda (BE).