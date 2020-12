A candidata presidencial Ana Gomes acusou esta terça-feira o seu adversário Marcelo Rebelo de Sousa de “menorizar” as eleições de 24 de janeiro ao anunciar a recandidatura numa pastelaria quando o país estava em confinamento.

Acho que a pastelaria Versalhes de Belém, ainda por cima uma pastelaria em dia de confinamento, em que as outras pastelarias deveriam estar fechadas, sem sequer permitir o acesso de jornalistas, sem sequer permitir perguntas e respostas do candidato, parece-me que foi uma forma de menorizar umas eleições que são importantes para a democracia em Portugal”, afirmou Ana Gomes.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma sessão de cumprimentos na Câmara Municipal do Porto, a candidata presidencial disse não ser “apologista que se menorize a importância de eleições presidenciais”.

Acho que as eleições presidenciais são importantes, bem bastam as restrições que decorrem da crise sanitária”, afirmou.

A ex-eurodeputada socialista admitiu não ter ficado surpreendida com o anuncio de recandidatura de Marcelo de Rebelo de Sousa e mostrou-se disponível para debater com todos os candidatos às presidenciais.

Ainda bem que o Sr. Presidente finalmente assumiu que se recandidatava”, disse, acrescentando, no entanto, que mantém a convicção de que a posição tomada por Marcelo Rebelo de Sousa no caso Camarate “é pôr em causa as mais altas instituições do Estado”.

A posição do professor Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao que se passou em Camarate, pelos visto ele não acredita no que está no relatório oficial e nada fez como Presidente da República para que, de facto, o Estado não esteja a propor uma versão que, segundo ele, não corresponde à verdade. Do meu ponto de vista, isto é pôr em causa as mais altas instituições do Estado”, considerou.

Ana Gomes acrescentou que Marcelo Rebelo de Sousa é “o principal artífice” do acordo do Chega nos Açores, considerando que isso “não o faz cumprir e fazer cumprir a constituição” e que o acordo é “altamente desestabilizador da República e da democracia”.

As eleições presidenciais de 2021 realizam-se em 24 de janeiro, sendo candidatos, entre outros, a socialista Ana Gomes, o comunista João Ferreira, Marisa Matias, do BE, André Ventura, do Chega e Marcelo Rebelo de Sousa.

João Ferreira afirma que é preciso um Presidente que defenda SNS e salários

O candidato presidencial João Ferreira sustentou esta terça-feira que no atual contexto de pandemia é preciso um Presidente da República que defenda o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a valorização dos salários.

João Ferreira, membro da Comissão Política do PCP e candidato às presidenciais de 24 de janeiro de 2021 apoiado pelo seu partido e pelo PEV, assumiu esta posição após ser questionado sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa de recandidatura ao cargo de Presidente da República, feito na segunda-feira.

Na resposta aos jornalistas, no final de uma visita de cerca de duas horas à sede da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Confagri), em Lisboa, salientou que Marcelo Rebelo de Sousa invocou o atual contexto de pandemia de covid-19 e consequente crise económica e social ao anunciar a decisão de se candidatar a um segundo mandato.

Segundo o candidato presidencial e dirigente do PCP, essas são "boas razões" para "um outro exercício dos poderes do Presidente da República", que seja "efetivamente alinhado com o juramento que ele faz no momento da tomada de posse: defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição".

João Ferreira referiu-se em concreto à defesa do SNS e à valorização dos salários, matérias em que, no seu entender, "nem sempre aconteceu nos últimos anos" um exercício das funções de Presidente da República correspondente ao que estabelece a Constituição.

Precisamos de alguém que tenha em conta na sua ação aquilo que dispõe a Constituição: é que o direito à saúde se assegura através de um SNS geral, universal, tendencialmente gratuito. Não é esta visão que tem propriamente prevalecido a partir do exercício dos poderes do Presidente da República, que tende muito mais a acolher aquelas visões que normalmente põem em pé de igualdade o SNS e aquilo que eu chamaria o negócio da doença, o negócio que alguns grupos económicos fazem com a doença", sustentou.

Por outro lado, o candidato apoiado por PCP e PEV recordou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, há um ano, ao promulgar o aumento do salário mínimo nacional para 635 euros em 2020 considerou tratar-se de "uma solução razoável, a pensar na economia e na sociedade portuguesa".

Ora, este é um valor que hoje arrasta para a pobreza milhares de trabalhadores que têm este salário mínimo nacional. Ele, quando foi criado, permitiu retirar da pobreza milhares de trabalhadores - o problema é que se desvalorizou ao longo dos anos. E a Constituição que foi aprovada em 1976 aponta para a necessidade de valorização desse salário mínimo nacional como dos outros", argumentou o também eurodeputado e vereador da oposição na Câmara Municipal de Lisboa.

Interrogado sobre a disponibilidade manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa para debater com todos frente a frente com todos os candidatos às presidenciais e sobre a importância que atribui a esses debates, João Ferreira respondeu: "Espero que possam ser momentos importantes de esclarecimento e de mobilização para o voto".