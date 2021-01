Meia hora de confusão, muitas das vezes tornando-se imperceptíveis os argumentos de cada candidato: assim ficou marcado o debate entre André Ventura e João Ferreira na TVI24.

A estratégia do líder do Chega ditou o frente a frente e o candidato apoiado pelo PCP seguiu o exemplo das constantes interrupções.

Selecionámos dez acusações entre André Ventura e João Ferreira que mostram os momentos de tensão que se fizeram sentir.

ANDRÉ VENTURA

- "Um candidato que tem no site dele e do partido dele que Cuba, Coreia do Norte e Vietname são boas referências para criar sociedades socialistas, eu acho que vir falar de outros países e dos líderes com que eu ando"

- "Não devia era defender o regime de Nicolas Maduro, que dá cabo das comunidades portuguesas e as leva tanto a voltar para Portugal"

- "Eu sei que o João preferia desfilar com Kim Jong-un aqui em Lisboa, tal não é ainda possível. (...) O João ataca-me com Marine Le Pen e com Salvini, quando o ídolo dele é o Kim Jong-un. É muito curioso"

- Após a acusação dos três salários, Ventura diz que "deve estar a confundir com o Avante" e, mais tarde, acusa o PCP de não pagar impostos na Festa do Avante!

- “Continua a inventar”, ia dizendo Ventura, durante a intervenção de João Ferreira. Na fase final do debate, Ventura já tratava João Ferreira por tu.

JOÃO FERREIRA

- "O André Ventura também defendeu o regime de exclusividade e jurou que, quando fosse eleito deputado, iria cumprir com esse regime de exclusividade e manteve três salários. O salário da consultora que ajudava aquela gente que quer pôr o dinheiro ao fresco em paraísos fiscais e não pagar impostos e o salário de comentador televisivo".

- "A mim choca-me, por exemplo, que André Ventura ande a desfilar nesta campanha eleitoral com a presidente da Frente Nacional, presidente de um partido de extrema-direita, que, aqui não há muito tempo, um clube português nos arredores de Paris acordou com as paredes pintadas a dizer 'morte aos portugueses, viva a Frente Nacional'".

- "O André Ventura há dois anos era do PSD como toda a gente sabe. O André Ventura defende os interesses dos grandes grupos económicos. É ver quem o apoia, quem financia as suas campanhas"

- "Se usasse para si o critério 'mentiu vai-se embora, já não estava aqui.Já mentiu tanta vez"

- "Eu sei que não vai muito ao Parlamento. Não exerce muito o seu papel"