Sobre o grupo de 22 socialistas que anunciou o apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa às presidenciais - três ex-ministros, Correia de Campos, Vieira da Silva e Paulo Marques - Ana Gomes disse não estar surpreendida.

Não tenho que lamentar, direi que não me surpreende. Pelo meu lado, sinto-me muito bem acompanhada por muitos e muitas socialistas, em particular jovens socialistas, que percebem que votar no candidato da direita não é digno do partido de Mário Soares".

A candidata lembrou que o pluralismo implica "reconhecer as diferenças de projetos" e criticou a direita, com um dedo apontado a Marcelo, por privilegiar "os privados em detrimento do Serviço Nacional de Saúde", por ajudar a "normalizar a ultra direita" e por criar obstáculos quanto ao projeto de regionalização.

Questionada sobre o que é que faltou para convencer estes 22 socialistas, Ana Gomes disse apenas: "tem de fazer essa pergunta às pessoas implicadas".

Eu sei que incomodo o 'centrão' dos interesses e é exatamente por incomodar o 'centrão' dos interesses que eu quero ser eleita Presidente da República, porque acho que ele tem sido bastante nefasto para o país".

Ana Gomes pede participação de especialistas do Minho em reuniões do Infarmed

Em visita à Escola de Medicina da Universidade do Minho, Ana Gomes deixou largos elogios a esta instituição pela qualidade científica e pelo apoio que dão ao Serviço Nacional de Saúde.

Esta é uma escola que existe há 20 anos, uma escola de grande qualidade científica (…) das escolas que mais estudos publica internacionalmente”.

O objetivo da visita era dar “mais visibilidade” a uma instituição que considera ser “inovadora” e, caso fosse eleita Presidente da República, assumiria desde já alguns compromissos.

Dos compromissos que posso desde já assumir, é que garantirei é que especialistas desta escola são devidamente envolvidos em processos de decisões, incluindo para fazer face a uma emergência nacional como esta do covid”.

Criticou o facto das decisões importantes sobre a pandemia só serem tomadas em Lisboa e só serem ouvidos os especialistas da capital.