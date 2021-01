Ana Gomes admitiu esta quarta-feira que a operação da PSP de que Henrique Machado e Carlos Rodrigues Lima, respetivamente o atual editor de justiça da TVI e o subdiretor da revista Sábado, foram alvo, a deixou "muito inquieta".

A candidata, que ainda não leu todos os detalhes, admitiu que o caso lhe parece "completamente contrário ao que seria elementar num Estado de direito, sobretudo sobre jornalistas".

"Tive uma informação que me deixou muito preocupada. Da mesma maneira que defendo denunciantes como Rui Pinto, defendo o trabalho dos jornalistas, que é absolutamente indispensável numa sociedade livre num Estado democrático", reiterou, revelando ainda que tem muita pena que o tema da justiça não tenha sido aflorado no debate de terça-feira: "Há quem não queira falar de justiça".

É um dos grandes problemas que o nosso país tem, de desenvolvimento e do Estado de direito em Portugal. A justiça bloqueada e demorada é justiça negada", afirmou a candidata.

Ana Gomes sugere que a justiça em Portugal é muitas vezes perversamente bloqueada, não apenas por razões de falta de meios ou competência, mas porque "há um propósito de trabalhar para a prescrição de muitos dos processos politicamente mais incómodos"

Por essa mesma razão, entende que também nunca se calará sobre o caso BES.

As vigilâncias sobre os jornalistas Henrique Machado e Carlos Rodrigues Lima ocorreram na via pública, às ordens da magistrada Andrea Marques, do DIAP de Lisboa, entre abril e maio de 2018, no âmbito de uma investigação por violação de segredo de justiça.

Em causa, a operação E-toupeira, a 6 de março de 2018. Foi detido nessa manhã Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, por suspeitas de corrupção, e Henrique Machado noticiou esta detenção pelas 08:51. Seguiu-se uma notícia de Carlos Rodrigues Lima. O Ministério Público abriu um processo por violação de segredo e ao fim de uns dias já estava a ordenar à polícia que passasse a vigiar os dois jornalistas.

