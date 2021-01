Apesar do agravamento da pandemia de covid-19 no país, o candidato às Eleições Presidenciais apoiado pelo Chega vai mesmo manter o plano inicial de visitar todos os distritos do país, com arruadas e comícios.

A campanha de André Ventura assegurou, esta sexta-feira, à TVI24, que as ações irão "decorrer da forma mais minimalista possível, com o menor número de pessoas envolvidas".

Perguntar-nos-ão por que razão não cancelamos as iniciativas e a resposta é simples: queremos estar próximos das pessoas, conhecer os problemas de cada região, pois só assim poderemos denunciar as dificuldades por que muitos portugueses passam no seu dia-a-dia", informou a campanha.

Desta forma, está previsto que as arruadas se realizem "com o menor número possível de elementos, tal como acontecerá com os comícios a serem realizados".

A campanha adiantou ainda que as ações vão sendo analisadas quase dia-a-dia, na medida em que poderá haver diferentes medidas em diferentes zonas do país.

"Todas as atividades da campanha irão decorrer com o maior cuidado e no perfeito cumprimento das regras de segurança e higiene definidas pela DGS", garante o Chega.

O partido promete distribuir máscaras, desinfetantes e "zelar para que seja cumprido o distanciamento social exigido nesta fase".