André Ventura começou o dia em Castelo Branco com um ataque ao protesto que o aguardava no local da campanha. Num discurso marcado pelas bandeiras da Justiça e do combate à corrupção, o candidato apoiado pelo Chega referiu que os manifestantes merecem apenas uma palavra: "Vergonha".

"Não é bonito que em cada distrito onde vamos, andem estes subsidiodependentes todos atrás de nós?", questionou, em tom irónico, acrescentando que os manifestantes não têm "mais nada para fazer a não ser andar com bandeiras coloridas às costas em vez de trabalhar".

O candidato afirmou que vai continuar no mesmo caminho "por um Portugal mais justo", ignorando quem "passa a noite ao frio" a protestar contra a sua campanha.

A cidade de Castelo Branco foi ainda motivo para um ataque ao ex-primeiro-ministro José Sócrates: "Onde é que estavam estes manifestantes quando o José Sócrates destruía o país?"

Se for eleito Presidente, o André Ventura afirma que vai acabar com a corrupção em Portugal.

Se acham que é fascismo querer que os corruptos não voltem ao poder, então sim nós somos fascistas", afirmou o candidato apoiado pelo Chega.

