Contactada pela TVI24, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) confirmou que recebeu pelo menos uma queixa sobre a publicação de Rui Pinto no Twitter, no último domingo, dia do voto antecipado, na qual mostrava o boletim de voto com uma cruz no quadrado que correspondia à candidata Ana Gomes.

Eu já cumpri o meu dever cívico e exerci o meu direito de voto, votando na candidata @AnaMartinsGomes pic.twitter.com/pmyUkHowhS — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 17, 2021

Segundo a CNE, a "lei proíbe que se faça propaganda na véspera e no dia da eleição", assim como também proíbe a "existência de propaganda e a divulgação do sentido de voto de cada eleitor num raio de 500 metros no dia da eleição".

No entanto, o último domingo foi dedicado ao voto antecipado por mobilidade, ou seja, não se tratava do dia da eleição. Por essa razão, "não existe proibição expressa".

À TVI24, João Tiago Machado, porta-voz da CNE, não esclareceu se se trataria de apenas uma queixa ou se, entretanto, já teriam recebido mais.