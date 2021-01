No dia em que milhares de portugueses votam antecipadamente, Ana Gomes recebeu, via Twiter, o apoio de Rui Pinto, o alegado pirata informático, que disse já ter votado na sua candidatura.

Eu já cumpri o meu dever cívico e exerci o meu direito de voto, votando na candidata @AnaMartinsGomes pic.twitter.com/pmyUkHowhS — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 17, 2021

A candidata já reagiu, considerando que Rui Pinto "é, sem dúvida, um desses portugueses que contribuiu para o combate contra a corrupção, pela transparência e pela boa governação".

Tenho muito gosto e com sentido de responsabilidade aceito o voto dele e de todos os portugueses que querem um país mais justo e melhor", afirmou Ana Gomes.

Ana Gomes elogia poder local no voto

Questionada pelos jornalista sobre o voto antecipado em mobilidade, que decorre em todo o país, Ana Gomes começou por elogiar os autarcas.

Acho que é significativo que cerca de 245 mil cidadãos se tenham inscrito e destaco o extraordinário trabalho do poder local para assegurar as condições de desdobramento das mesas que facilitam que, hoje e daqui a uma semana, os cidadãos se sintam em segurança para ir votar”, disse.

No entanto, a candidata lamentou que, apesar de ter havido tempo suficiente desde o início da pandemia, não se tenha legislado sobre o voto por correspondência e eletrónico.

Apesar de tudo, há muitos cidadãos que não vão poder exercer o seu direito de voto, a começar pela emigração, é uma vergonha”, criticou.

Questionada sobre as filas que se têm registado em alguns pontos do país, a militante do PS - partido que deu liberdade de voto - disse não saber exatamente o que se está a passar, uma vez que esteve em campanha durante toda a manhã.

“É possível que em alguns sítios a afluência de cidadãos num determinado momento explique as filas”, disse, apelando à responsabilidade para que todos mantenham o distanciamento enquanto aguardam a sua vez de votar.

Bombeiros deviam ser prioritários no plano de vacinação

Ana Gomes defende que bombeiros deviam ser prioritários no plano de vacinação, depois de visitas a dois quartéis de bombeiros da região de Lisboa.

A candidata presidencial esteve em Carnaxide e também em Odivelas, onde falou com estes profissionais para perceber como se organizam e que medidas de proteção adotaram nesta altura crítica em termos sanitários.

Ana Gomes quis inteirar-se das dificuldades que os bombeiros de todos o país enfrentam com a pandemia de covid-19, já que são um elemento essencial na assistência às populações. Defendeu ainda os bombeiros deviam ser considerados prioritários para a vacinação contra a covid-19.