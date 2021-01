Marisa Matias apontou, esta segunda-feira, que a maior falha do Governo no combate à pandemia de covid-19 foi não ter dado apoios suficientes aos portugueses, para conseguirem cumprir todas as medidas.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda ouviu vários trabalhadores da cultura, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Numa sala vazia, que, nas palavras de Marisa, descreve a situação atual da cultura, os trabalhadores expressaram as dificuldades que têm enfrentado durante a pandemia de covid-19 e queixam-se da escassez de apoios do Governo.

Questionada sobre o Conselho de Ministros, a decorrer no momento da intervenção, Marisa reforçou que os portugueses devem fazer o que é recomendado pelas autoridades de saúde, mas sempre com os apoios necessários.

Todas as atividades que tiverem de fechar, devem fechar, mas é preciso garantir apoios"

Depois de referir que o Governo falhou na preparação da segunda e terceira vaga, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda aponta que a falha maior continua a ser a mesma: "A divergência entre o que é pedido às pessoas e os apoios que lhe são dados".

