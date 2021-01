O Presidente da República recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu este domingo que está preocupado com ao aumento do número de casos de covid-19, na sequência dos comportamentos no Natal e Ano Novo.

No debate para as eleições presidenciais de 24 de janeiro com o candidato Tiago Mayan Gonçalves, Marcelo afirmou que "não há dúvida que há, outra vez, pressão sobre internamentos e cuidados intensivos que é preocupante" e que esta "justifica porque é que há a preocupação de uma renovação do estado de emergência por oito dias".

A sensação que eu tenho é que houve um laxismo também agora, sobretudo hoje, mais do que ontem e nos dias anteriores, e isso obriga a que uma renovação seguinte seja uma renovação atenta a essa evolução da situação".

Este sábado, o Presidente da República já tinha dado a entender a possibilidade de uma renovação do Estado de Emergência por apenas oito dias, que pode abrir caminho para a renovação do diploma por um mês.

Questionado sobre a hipótese de um confinamento mais amplo no futuro, o Presidente diz que "a ideia é evitar até ao limite que isso aconteça, mas temos de ouvir os especialistas".

Estou preocupado com a evolução última dos acontecimentos, nomeadamente nos lares", prosseguiu o recandidato.

O chefe de Estado admitiu ainda estar preocupado com a "situação muito complicada no Reino Unido", no que diz respeito à circulação de uma nova variante da covid-19 na Europa Continental.

Marcelo adiantou que falou este domingo com o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e que foram adotadas medidas para "enfrentar a situação dos surtos" no Arquipélago.