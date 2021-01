João Ferreira considera que o estado de emergência não contempla as medidas necessárias para um combate eficaz à pandemia de covid-19.

O candidato comunista assistiu, esta terça-feira, à reunião do Infarmed sobre a situação epidemiológica em Portugal.

As sucessivas declarações do estado de emergência, nas quais não encontramos as medidas que seriam necessárias para um eficaz combate à epidemia, limitaram direitos, alimentaram o alarmismo, mas não impediram que chegássemos à situação atual", afirmou João Ferreira, num vídeo enviado às redações.

Sublinhou, ainda, que são necessárias medidas de emergência, "mas o estado de emergência não pode ser entendido como 'a' medida".

João Ferreira referiu que o quadro apresentado na reunião, com um aumento previsível do número de casos positivos e da pressão exercida nas unidades do SNS, "reclama medidas de emergência adicionais, que devem incidir na proteção das pessoas".

A contratação de mais profissionais de saúde adicionais e o aumento do número de camas nas UCI e o reforço da estrutura de saúde pública são algumas das medidas sugeridas pelo candidato.

O candidato encarou com "preocupação e responsabilidade" a situação epidémica que se vive no país e, por isso, disse continuar a adaptar a campanha à situação existente.