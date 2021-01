Numa primeira reação, João Ferreira começou por agradecer o "exemplo cívico" de todos os "milhares de membros de mesa e trabalhadores de todos o país" que tornaram este acto eleitoral possível e em segurança.

O candidato do PCP disse que cada voto contado nestas eleições presidenciais são "um ponto de apoio nesta luta que vai continuar numa vida melhor".

Estou profundamente convencido que esta candidatura trouxe a estas eleições um contributo singular, que irá perdurar para lá dos dias de hoje. Esse contributo foi o de demonstrar no atual momento da vida nacional, a centralidade e atualidade da Constituição da República Portuguesa".

João Ferreira defendeu ainda que a Constituição contém as soluções para resolver os problemas do país e do povo: "a exigência do seu cumprimento será uma questão decisiva nos próximos cinco anos".