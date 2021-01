A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, chega na sexta-feira a Lisboa e vai estar num evento com André Ventura no sábado, ainda antes do arranque da campanha presidencial.

A informação foi revelada por André Ventura, que esteve hoje reunido com o Presidente da República, em Belém, e abordou a campanha presidencial por causa da renovação do estado de emergência.

“No próximo sábado, Marine Le Pen vai estar num evento connosco no distrito de Lisboa. Estamos a contactar a DGS para que tudo seja feito segundo as regras de saúde e o quadro legal que existe.”

Para André Ventura, isto que o Chega está a fazer para sábado não será possível fazer na campanha, porque vão ocorrer eventos todos os dias e não será possível estar à espera da autorização da DGS para cada um deles.

“As regras têm de ser claras sobre o que pode ser ou não feito. Temos de saber como o confinamento se vai articular com as ações de campanha, porque eu faço intenção de estar em todos os distritos.”

O candidato presidencial apoiado pelo Chega não quer passar a sensação aos portugueses de que os candidatos podem fazer algo que eles não podem.

“Seja quais forem as regras, têm de ser percetíveis para todos.”

CHEGA QUER FIM DAS "RESTRIÇÕES ABSURDAS" A PARTIR DAS 13:00

André Ventura confirmou que o estado de emergência vai ser renovado por mais oito dias, num "regime transitório até termos informação mais detalhada do estado da pandemia".

O deputado do Chega, que vai votar contra a renovação do estado de emergência, quis saber se vão continuar as "absurdas restrições na restauração e comércio a partir das 13:00".

"Não estão a ajudar a controlar a pandemia e estão a matar a economia".

Ventura solicitou ainda ao Presidente "que pressione o Governo" nos apoios que "não estão a chegar aos setores mais afetados".

O Chega criticou ainda a aplicação do plano de vacinação: "Estamos muito mal no quadro da vacinação, em termos de ritmo."

"MARCELO TEM DE DAR SINAL POLÍTICO PARA CABRITA SAIR"

André Ventura sublinhou ainda que o ministro da Administração Interna, como coordenador do estado de emergência, está "politicamente fragilizado" e defende que Marcelo devia "dar um sinal" para que ele se demitisse.

"Estamos a banalizar o estado de emergência, as pessoas estão cansadas, e temos um ministro da Administração Interna fragilizado. O Governo está a perder autoridade".

O deputado do Chega, no fim da reunião com o Presidente da República, insistiu que "a maioria dos portugueses pensa que Eduardo Cabrita tem de sair".