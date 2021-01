Marcelo Rebelo de Sousa avançou, esta terça-feira, que "não há condições" para adiar as Eleições Presidenciais de 24 de janeiro.

O Presidente da República recandidato ao cargo revelou que questionou novamente os partidos sobre a hipótese de uma revisão constitucional, para o adiamento das eleições.

Eu hoje, ao ouvir os partidos telefonicamente acerca da renovação do estado de emergência, coloquei outra vez a questão da revisão constitucional, e ouvi a posição de todos os partidos sobre isso, e não houve nenhum partido que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional, e portanto a possibilidade do adiamento", declarou o chefe de Estado durante o debate televisivo na RTP, com todos os candidatos.