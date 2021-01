A Lusa fez uma seleção de estatísticas sobre as eleições presidenciais em Portugal desde 1976.

Parte destes dados foi coligida pela Pordata, da Fundação Manuel dos Santos, a partir de estatísticas da administração eleitoral, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Cinco presidentes desde 1976

Portugal teve cinco presidentes eleitos desde 1976, António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) e Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que se recandidata este ano.

Após o 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura, houve dois presidentes não eleitos, ambos militares – António de Spínola (1974) e Francisco da Costa Gomes (1974-76).

Nove eleições, mais de 45 milhões de votos

Nas nove vezes que foram chamados a escolher, os eleitores puseram nas urnas 45.671.767 votos, a soma de todos os votos válidos expressos.

Mário Soares é recordista em número de votos

O líder histórico do PS Mário Soares é o recordista, em número de votos. Aconteceu nas eleições de 1991, em que foi reeleito com 3.460.365 votos, o que corresponde a 70,4% dos votantes.

Escolha entre Soares e Freitas mobilizou mais eleitores

Mário Soares está também na eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos. Foi a de 1986, em que Mário Soares venceu Diogo Freitas do Amaral, com 5.880.078.

As segundas foram as presidenciais em que Ramalho Eanes foi reeleito, derrotando Soares Carneiro, em que votaram 5.769.701 pessoas, e a que registou a abstenção mais baixa – 15,8%.

Reeleição de Cavaco Silva mobilizou menos

A eleição que menos eleitores (4.214.432) mobilizou foi em 2011, para a reeleição de Cavaco Silva.

O ex-primeiro-ministro foi o vencedor com 52,95% e 2.231.603 votos.

Norte é mais participativo, Açores mais abstencionista

O Norte é historicamente, desde 1976, a região que mais votou nas eleições presidenciais em Portugal e os eleitores dos Açores são os mais abstencionistas.

Nos últimos 45 anos, a taxa de abstenção na região Norte variou entre 14,5%, nas eleições de 1980 (quando a média nacional foi de 15,8%), e 50,5% em 2011 (média nacional foi 53,5%).

No pólo oposto, a região autónoma dos Açores registou recordes de abstenção. Nas primeiras eleições de 1976, a média foi 24,6% nas ilhas açorianas e foi sempre crescente nos nove escrutínios, atingindo 69,1%.

Todos os Presidentes foram reeleitos

Ao longo de 45 anos, todos os Presidentes da República foram reeleitos: Ramalho Eanes (eleito 1976 e reeleito em 1980), Mário Soares (1986, 1991), Jorge Sampaio (1996, 2001), Cavaco Silva (2006, 2011).

Maria de Lurdes Pintassilgo foi primeira mulher candidata

As presidenciais são eleições muito masculinas. Demorou dez anos, de 1976 a 1986, até surgir a primeira mulher candidata ao mais alto cargo do país, Maria de Lourdes Pintasilgo (1930-2004). Engenheira química, foi a primeira e única mulher a chefiar um governo em Portugal.

Nas presidenciais de 2016, concorreram a ex-ministra Maria de Belém, do PS, e Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Na corrida a Belém de 2021, além de Marisa Matias, concorre outra militante do PS, a ex-embaixadora Ana Gomes.

Recorde de votos nulos e em branco em 2011

O escrutínio de 2011, em que Cavaco Silva foi reeleito, registou o valor mais alto em presidenciais de votos em branco, 191.284, o que corresponde a 4,3% dos votantes.

Também foi neste ano que se registaram valores recordes de votos nulos 86.581, o que corresponde a 1,9%.