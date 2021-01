Marisa Matias afirmou esta segunda-feira, em debate com Ana Gomes, que está confiante que vai derrotar André Ventura nas Eleições Presidenciais de 24 de janeiro.

Nós somos duas candidatas do campo democrático que vamos derrotar André Ventura nestas eleições", disse Marisa Matias, "acrescentando que toda a esquerda é necessária estar mobilizada".

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda recusou, no entanto, responder a outras questões sobre o candidato da extrema direita e relembrou que estará, na quinta-feira, a debater "com esse senhor". Também Ana Gomes, mesmo após insistência da moderadora, não quis comentar se contesta, ou não, a possibilidade de André Ventura vir a ser Presidente da República.

Ana Gomes diz que quer "recuperar" os eleitores desapontados que vão votar em André Ventura

Ana Gomes voltou a reafirmar que a extrema-direita é sua adversária, sem nunca referir o nome de André Ventura.

Eu não confundo os eleitores dessas formações, aqui ou no resto da Europa, com os responsáveis, porque eu acho que os eleitores são pessoas que estão desiludidas com a política, desapontadas e acho que é nossa obrigação, os democratas, exatamente de procurar recuperar essas pessoas e denunciar aqueles que estão a tentar arrebanha-las para projetos que são contra a democracia".

A candidata disse que nunca teve a mesma preocupação com o PNR, uma vez que este partido nunca teve representação parlamentar.

Chamou ainda à atenção para a tendência de "normalização" de um partido como o Chega.

"O PSD e o Presidente da República estão a normalizar o Chega"

O Bloco de Esquerda, em fevereiro do ano passado, aprovou uma proposta do Chega relativamente à divulgação trimestral do financiamento das fundações.

Marisa Matias disse que aprovar uma proposta de um partido de extrema-direita não significa que se esteja a "normaliza-lo" e relembrou que foram muitas mais aquelas que o Bloco votou contra.

Normalizar é colocar no Governo, normalizar é o que se fez nos Açores, normalizar é o que o PSD está a fazer e o Presidente da República também".

Ana Gomes e Marisa Matias concordaram em dizer que o combate é às ideias que o partido Chega defende e não a André Ventura.

