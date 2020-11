A partir de amanhã, 16 de novembro, Miguel Sousa Tavares irá entrevistar à segunda-feira todos os candidatos às eleições presidenciais de 2021.

No seu habitual espaço de entrevista no J8, Sousa Tavares receberá um candidato todas as semanas.

Na primeira entrevista, o jornalista e comentador da TVI recebe André Ventura, presidente do Chega.