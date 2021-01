Um dos pilares de André Ventura, e do partido que fundou, é a redução do número de deputados na Assembleia da República, bem como o corte salarial dos mesmos.

No frente a frente com João Ferreira, na TVI24, Ventura disse que esse cenário seria favorável, porque demonstraria "que somos um sistema político mais eficaz e mais pequeno".

Não precisamos de 230 deputados para absolutamente nada", reforçou.

O candidato presidencial alegou que uma larga maioria portugueses não conhece grande parte dos deputados que os representam no Parlamento e que muito deles, no espaço de quatro anos, fizeram apenas uma intervenção parlamentar.

O ideal, na ótica do presidente do Chega, seria 100 deputados com uma redução salarial de cerca de 12%.

A questão não é ganhar mais ou menos. O Chega propôs a redução do vencimentos dos deputados, do Presidente da República e do primeiro-ministro e o PCP votou contra".

O programa de André Ventura "desrespeita a Constituição"

O PCP sempre se colocou contra esta proposta do Chega e chegou mesmo a votar contra um referendo sobre a redução do número de deputados no Parlamento.

Para João Ferreira, entende que esta visão serve para "defender os interesses dos grandes grupos económicos" e contra-atacou com os três salários de André Ventura.

O André Ventura também defendeu o regime de exclusividade e jurou que quando fosse eleito deputado iria cumprir com esse regime de exclusividade e manteve três salários. O salário da consultora que ajudava aquela gente que quer pôr o dinheiro ao fresco em paraísos fiscais e não pagar impostos e o salário de comentador televisivo".

O candidato apoiado pelo PCP acusou ainda o deputado do Chega de apresentar um programa política que "desrespeita aspetos essenciais da Constituição".

O debate entre André Ventura e João Ferreira ficou marcado pelos vários momentos de tensão, mas também pelas sucessivas interrupções, sobretudo, por parte do presidente do Chega.