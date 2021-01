Foi com um retrato de Portugal que Marcelo Rebelo de Sousa começou o discurso de vitória: o Presidente reeleito referiu os números da covid-19 no país e dedicou o primeiro pensamento às vítimas da pandemia.

Num discurso feito no átrio da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi aluno e professor, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu a palavra a todos os portugueses e agradeceu em particular "aos que mais se sacrificaram para que a democracia não fosse vencida pela pandemia".

Marcelo apontou que esta eleição "proporcionou inequívocas respostas em relação do futuro imediato" e agradeceu a todos os portugueses que "responderam, renovando a confiança" no atual presidente da República: "Deixem-me dizer-vos de coração aberto, sinto-me profundamente honrado por essa confiança".

A confiança é tudo menos cheque em branco", frisou, acrescentando que "os portugueses querem mais e melhor".

Marcelo prometeu que será um "Presidente de todos e de cada um dos portugueses", "respeitando o pluralismo e as diferenças, que nunca desiste da justiça social".

"Temos de reencontrar o que perdemos na pandemia"

O foco de Marcelo Rebelo de Sousa está no combate à pandemia. O Presidente afirmou o objetivo de quebrar as barreiras erguidas pela pandemia de covid-19 e "ultrapassar as solidões multiplicadas".

Temos de partir o quanto antes para podermos atingir a meta a tempo de não deixar esmorecer a esperança. Até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos é cuidar dos vivos e, com eles, recriar Portugal", afirmou.

Marcelo promete empenho para mudar lei eleitoral

O Presidente reeleito prometeu persuadir "a quem elabora leis" para que ponderar uma revisão antes de novas eleições, "daquilo que se concluiu dever ser revisto", para ajustar a situações como a vivida e ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência.

Compreendi este e outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido"

Quanto ao mandato renovado, Marcelo apontou uma resposta "mais importante": "Que o voto dos portugueses deu à pergunta crucial acerca do que não querem e do que querem para Portugal nos próximos cinco anos".