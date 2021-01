O presidente da Assembleia da República (AR) afirmou que adiar as eleições presidenciais implicaria fazer alterações na Constituição que não são possíveis em tão pouco tempo, considerando, por outro lado, que o apelo ao voto tem sido “muito fraco”.

Em declarações ao 'podcast' Política com Palavra, no episódio publicado hoje, Eduardo Ferro Rodrigues explicou que para ser possível alterar a data das eleições seria necessário mudar a Constituição da República Portuguesa e até ao dia 24 de janeiro não é possível fazê-lo.

As mudanças na Constituição não podem ser feitas em 15 dias. Essa história de fazer uma mudança em 48 horas é qualquer coisa que não me entra na cabeça ”, sublinhou.

De acordo com Ferro Rodrigues, essa questão já tinha sido, aliás, colocada pelo Presidente da República aos partidos quando se antecipava o agravamento da pandemia da covid-19 “e ninguém propôs que houvesse uma alteração da data”.

Mais importante, por outro lado, é assegurar as condições sanitárias necessárias para que os eleitores possam votar e medidas como o alargamento do voto antecipado ou a recolha de votos nos lares foram elogiadas pelo presidente da Assembleia da República (AR).

Ainda assim, Ferro Rodrigues admite que será difícil diminuir a abstenção nestas eleições, mas espera que, pelo menos, “seja uma votação ao nível do que aconteceu nas últimas”, em 2016, apesar de considerar que o apelo ao voto tem sido fraco.

O que me parece muito fraco, e devia ser muito mais forte, é o apelo geral para a votação e mobilização para as presidenciais. E aí, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) devia ter um papel muito ativo, um papel de promoção das eleições bastante mais forte do que tem tido até agora”, lamentou, acrescentando que mesmo os partidos que não apoiam qualquer candidato têm essa “obrigação cívica e democrática”.