A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, votou este domingo de manhã para as Eleições Presidenciais.

Catarina Martins esteve em Vila Nova de Gaia, pelas 11:00, para exercer o direito de voto antecipado em mobilidade que julga ter uma "importância dupla". Por um lado permite que mais pessoas votem, por outro permite melhor proteção da saúde "porque se organiza o dia da votação em dois dias e evitam-se deslocações desnecessárias".

A bloquista fez ainda um apelo, frisando que "Portugal está a viver um momento muito complicado do ponto de vista pandémico. É importante que toda a gente cumpra as indicações".

Cuidemos da saúde, seguindo todas as indicações que nos são dadas, cuidemos da democracia vindo votar", apelou Catarina Martins.

Os portugueses começam a votar hoje, uma semana antes das presidenciais de 24 de janeiro, no chamado voto antecipado em mobilidade para o qual se inscreveram 246.880 eleitores, um número recorde.

Comparando com as legislativas de 2019, o número de pessoas que se inscreveram para votar uma semana antes mais do que quadruplicou - há dois anos foram 56.287, para estas presidenciais foram 246.880.

Depois da experiência de 2019, o voto antecipado em mobilidade alargou-se, das capitais do distrito para as sedes dos concelhos, e o objetivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.