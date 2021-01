O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) manifestou-se esta quarta-feira preocupado com uma possível taxa de abstenção elevada entre os eleitores mais novos nas eleições presidenciais, mas espera que as campanhas virtuais tenham aproximado jovens e candidatos.

A abstenção jovem é, de facto, algo preocupante, que empobrece a democracia e a resiliência da nossa sociedade como um todo”, lamenta a presidente do CNJ, citada em comunicado.

Apelando ao voto dos jovens, Rita Saias sublinha a importância de a sua geração demonstrar “o seu peso no dia das eleições, porque só assim os seus problemas serão alvo de atenção nos outros 364 dias do ano”.

No mesmo comunicado, a presidente do CNJ refere que o atual contexto pandémico constitui mais um desafio à participação eleitoral, mas considera também que a forma como os candidatos a Belém adaptaram as suas campanhas em plena pandemia os aproximou dos jovens.

Impulsionou os candidatos a adotarem outras formas e meios de comunicação - entre eles o digital, que sabemos ser muito utilizado por jovens – o que pode promover a aproximação necessária entre jovens e candidatos, pelo que estamos confiantes que terá um impacto transformador e positivo”, explica.

Ainda assim, Rita Saias aponta outros fatores para a habitual abstenção entre as faixas etárias mais jovens, designadamente a falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema democrático e sobre os candidatos.

Por outro lado, acrescenta Rita Saias, “o facto de não se reverem na classe política, a par do sentimento de que o seu voto não impactará na condução política do país”.

Para tentar ultrapassar alguns desses fatores, o CNJ criou no seu ‘site’ uma página dedicada às eleições presidenciais, onde responde a algumas dúvidas sobre “como votar” ou “quais são as funções de um ou uma Presidente da República”, e onde publicaram entrevistas a todos os candidatos.

A partir de sexta-feira, vão também dinamizar o desafio “Vota e Traz+1”, para incentivar os jovens que vão às urnas a levarem consigo um amigo que de outra forma se iria abster e no dia das eleições, no domingo, realizam uma sondagem à boca das urnas, em parceira com a Universidade Católica Portuguesa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral decorre até sexta-feira, com o país a viver sob medidas restritivas devido à pandemia.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).