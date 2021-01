A maratona de debates televisivos destas Eleições Presidenciais teve de tudo: confrontos tensos, outros mais "mornos" e até momentos insólitos. Os sete candidatos não deixaram nada por dizer e prova disso são estas dez frases que certamente não vamos esquecer.

1

Portugal é um país onde um jovem licenciado tem que sair do país para ter alguma esperança de futuro, ou enfrenta o desemprego, ou tem de se inscrever no PS para ter sucesso cá dentro", Tiago Mayan

Tiago Mayan Gonçalves defendeu, no debate mais à direita, que Portugal está estagnado politicamente. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal referiu ainda que os pequenos comerciantes estão "esmagados de impostos" e burocracias e que um Presidente da República com "uma visão diferente" pode mudar este cenário.

2

Um Presidente da República não serve para tirar selfies e cortar fitas", André Ventura

No frente a frente com João Ferreira, André Ventura foi muito claro na posição que Francisca Van Dunem como Eduardo Cabrita já não deviam exercer funções no Governo. O candidado do Chega foi mais longe e disse que se Marcelo Rebelo de Sousa "fosse um Presidente a sério, teria dito que hoje era o último dia da ministra da Justiça".

3

Costa sabe que precisava de Marcelo e o Marcelo precisava de António Costa. Já são grandes demais para se andarem a embalar", Vitorino Silva.

Vitorino Silva criticou António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa por andarem a "embalar-se". O candidato de Rans acredita ainda que o segundo mandato de Marcelo vai ser muito diferente porque vai deixar de precisar do apoio do primeiro-ministro.

4

O povo costuma dizer: um olho no burro e outro no burro. Os ciganos não são burros, são pessoas e eu gosto de falar não de etnias, mas de pessoas", Vitorino Silva.

No mesmo debate frente a Ventura, que ficou marcado por alguns isólitos, Vitorino foi muito claro em afastar-se das ideologias do opositor, garantindo que vai ser o Presidente dos portugueses e não de etnias.

5

Pessoas de bem não são por ditadura nenhuma, mas pela democracia", Ana Gomes

Foi desta forma que Ana Gomes respondeu às provocações de André Ventura. Confrontada pelo candidato com o seu passado no MRPP, Ana Gomes lembrou a expressão que Ventura usa sobre "a ditadura das pessoas de bem".

6

O senhor deputado não me diz isso nas audiências em Belém. Lá usa outro tom, outro discurso e outra conversa", Marcelo Rebelo de Sousa

Quando confrontado sobre um alegado aumento da criminalidade quando o Governo libertou os presos no início da pandemia, Marcelo rejeitou os argumentos de André Ventura e disse: "Não admito que o deputado diga aqui o que não diz nas audiências em Belém"

7

André Ventura é cobarde, troca-tintas, na realidade é um vigarista”, Marisa Matias

O confronto entre André Ventura e Marisa Matias ficou marcado por uma troca de insultos entre os candidatos., A bloquista atacou Ventura sucessivamente, dizendo que é um candidato que “está sistematicamente a mentir ao eleitorado” e não quer que os portugueses conheçam o seu programa.

8

Nós não podemos pagar os desmandos de outros e depois entregar o banco a quem quer que seja. Se o Estado paga, o Estado tem que ser dono", João Ferreira.

No debate entre visões opostas do mundo, João Ferreira disse a Tiago Mayan que, se aparecesse um problema idêntico ao do Novo Banco, tem de se aproveitar a denominação pela banca privada do setor financeiro em Portugal, para reconstituir uma intervenção do Estado neste setor.

9

A direita tem direito a organizar-se. É fundamental que seja forte no futuro para concorrer à eleições de 2023, porque um sistema político manco, coxo, é um sistema político onde entram os radicalismos, nomeadamente, populistas", Marcelo Rebelo de Sousa.

Frente a João Ferreira, o atual Presidente defendeu que a atual legislatura "tem de ir até ao fim", mas aproveitou para deixar alguns recados à direita.

10

Não vinha debater com o Rato Mickey, vinha debater comigo. E eu vinha preparado para acabar consigo”, André Ventura

Também no confronto mais tenso de toda a maratona de debates, André Ventura criticou uma alegada falta de preparação de Marisa Matias, insistindo no epíteto de “vigarista” para a sua adversária, dizendo que “os maiores vigaristas” estão do “outro lado” da mesa.

