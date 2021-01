O presidente da Assembleia da República considera que o voto nas presidenciais de domingo é uma forma de "resistência contra o vírus" e afirma que seria "inadmissível" uma eventual "suspensão" deste ato eleitoral por causa da covid-19.

Estas posições são transmitidas por Ferro Rodrigues numa mensagem vídeo que esta quinta-feira dirige aos eleitores portugueses, fazendo-lhes um veemente apelo no sentido de que votem nas eleições presidenciais.

Votar é uma obrigação indeclinável que as circunstâncias atuais não tornam impeditiva, como pudemos verificar no passado domingo, com a alta participação de quem exerceu antecipadamente o seu voto. Votar é uma das formas de defender a República e a democracia. Votar é também uma forma de resistência", sustenta.