Apesar do país estar em confinamento, na sequência do agravamento da pandemia de covid-19, André Ventura juntou cerca de 170 pessoas num espaço fechado e sem qualquer tipo de distanciamento de segurança.

O comício do candidato apoiado pelo Chega foi agendado para as 20:00 deste domingo, numa sala com cerca de 450 metros quadrados e com pouca ventilação, em Braga.

A equipa de reportagem da TVI no local questionou alguns dos participantes que partilhavam mesa se pertenciam aos mesmos agregados familiares, mas nenhum afirmou pertencer.

A Direção-Geral de Saúde (DGS), quando questionada sobre o teor do pedido de autorização por parte da campanha de André Ventura, afirmou não ter acesso a essa informação. No entanto, relembrou todas as regras relativamente à restauração, nomeadamente manter a distância de segurança de 1,5m, quando não se tratam de membros do mesmo agregado familiar.

O mandatário da Campanha de André Ventura, Rui Paulo Sousa, disse à TVI que o jantar-comício cumpre todas as regras de segurança da DGS.

Num evento político, as regras sobre pertencerem ao mesmo agregado familiar não se aplicam. Tudo tem sido feito dentro da lei", afirmou, contradizendo as recomendações da DGS.

As eleições presidenciais realizam-se em plena pandemia de covid-19 em Portugal em 24 de janeiro, a 10.ª vez que os cidadãos portugueses escolhem o chefe de Estado em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro.

Há outros seis candidatos: o incumbente Marcelo Rebelo de Sousa (apoiado oficialmente por PSD e CDS-PP), a diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre), o eurodeputado e dirigente comunista, João Ferreira (PCP e “Os Verdes”), a eurodeputada e dirigente do BE, Marisa Matias, o fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o calceteiro e ex-autarca socialista Vitorino Silva (“Tino de Rans”, presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar).